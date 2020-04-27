Для возобновления работы судов: Зеленскому хотят внести представление на ряд судей

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Высший совет правосудия начал рассмотрение материалов о внесении Президенту Украины представлений о назначении 20 кандидатов на должности судей местных общих судов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Высший совет правосудия.

"27 апреля 2020 года Высший совет правосудия начал рассмотрение материалов о внесении Президенту Украины представлений о назначении кандидатов на должности судей местных общих судов. Кандидаты на должности судей принимают участие в заседании Совета в режиме видеоконференцсвязи", - говорится в сообщении.

Такое решение принято с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

"Высший совет правосудия планирует рассмотреть в общем 467 рекомендаций кандидатов на должности судей из отборов 2012, 2013, 2017-го, претендующих на занятие вакантных должностей судей в местных общих судах", - добавляется в сообщении.

Отмечается, что в проект повестки дня каждого заседания Высшего совета правосудия, что состоятся 27-29 апреля 2020 года, внесен вопрос о рассмотрении материалов по 20 кандидатам на должности судей, то есть в течение трех дней запланировано рассмотрение рекомендаций целом относительно 60 кандидатов.

По результатам рассмотрения рекомендаций Высший совет правосудия внесет Президенту Украины 20 представлений о назначении кандидатов на должности судей местных общих судов, восемь из которых - в отношении кандидатов на занятие должностей судей в судах, которые на сегодняшний день не осуществляют правосудие из-за отсутствия судей в штате суда или отсутствие у судей полномочий по осуществлению правосудия, указали в ВСП.

В частности, после назначения кандидатов на должность судьи, как указано, возобновят свою работу Тростянецкий районный суд Винницкой области, Володарск-Волынский районный суд Житомирской области, Жидачевский районный суд Львовской области, Решетиловский районный суд Полтавской области, Радивиловский районный суд Ровенской области, Яремчанский городской суд Ивано-Франковской области, Оратовский районный суд Винницкой области и Турковский районный суд Львовской области.

Напомним, Высший совет правосудия обратился в Верховную Раду Украины с предложением воздержаться от внесения изменений в закон о Государственном бюджете Украины в части уменьшения судейского вознаграждения.