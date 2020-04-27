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Эпидемиолог рассказала, как дети переносят COVID-19

Эпидемиолог рассказала, как дети переносят COVID-19

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Дети легко переносят такие заболевания, как коронавирус, но они являются мотором эпидемии и разносят болезни. Об этом в интервью УНН рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская.

"Интересная ситуация с детьми. Дети при таких инфекционных заболеваниях болеют реже, болеют не так трудно. Кстати, одним из клинических симптомов, очень интересный, который сейчас стал чаще и чаще появляться, это различные сыпи на теле. Вот у детей может быть небольшая сыпь появиться - это может быть единственным симптомом коронавируса, даже без температуры тела", - сказала Голубовская.

По ее словам, дети болеют легко, но бывают и исключения.

"Дети, как правило, являются мотором эпидемии. Именно потому, что они легко заболевают, легко переносят, никто не тестирует, никаких клинических симптомов нет и они спокойно разносят эту болезнь", - добавила врач.

Как сообщила УНН врач-эпидемиолог Ольга Голубовская, около 70% людей будут иметь легкую и бессимптомную форму инфицирования коронавирусом. Нужно проверять широкий круг контактных лиц для обнаружения больных.

Источник: УНН
Теги: Украина, дети, Коронавирус, врачи
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