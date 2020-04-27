"Энергетическое" дело НАБУ: меру пресечения Крючкову продлили до 17 июня

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Действие обязанностей, возложенных на экс-руководителя компании "Энергосеть" Дмитрия Крючкова, который является подозреваемым в уголовном производстве НАБУ о хищениях в энергетике, продлено до 17 июня 2020 года, передает УНН со ссылкой на постановление Высшего антикоррупционного суда.

"Определить срок действия обязанностей, возложенных судом на подозреваемого ЛИЦО_1, ИНФОРМАЦИЯ_1 (Крючков - ред.), до 17.06.2020 года", - говорится в постановлении суда от 17 апреля 2020 года.

Напомним, что Крючков в производстве НАБУ № 12015000000000200 имеет статус подозреваемого лица. В начале 2019-го он был экстрадирован в Украину из Германии.

Следователи установили, что через возглавляемую им компанию "Энергосеть" - через схему выкупа долговых обязательств - разворовывались госсредства ряда облэнерго, в том числе и "Запорожьеоблэнерго" тоже.

Ущерб, нанесенный Украине от деятельности "Энергосети", оценивают на уровне 1,4 млрд грн.

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По данным журналистского расследования "Радио Свободы", Крючков действовал не самостоятельно. В его телефонных разговорах речь идет, например, о перевозке денег в офисы братьев Суркисов, расположенных на базе "Динамо".

Впоследствии, правда, глава НАБУ Артем Сытник заявил, что эти телефонные разговоры, якобы, были уничтожены неизвестными правоохранителями.

Однако, напомним, что в конце прошлого года ВАКС вынес решение, в котором все-таки подтвердил, что изъятые во время обысков в офисах "Динамо" документы имеют отношение к уголовному производства НАБУ по оборудкам "Энергосети".