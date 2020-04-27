Пандемия коронавируса от COVID-19 в Испании вылечились более 100 тысяч лиц, 23 521 человек - погиб

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Число жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании составило за последние сутки — 331 человека, в общем погибли более 23 тысяч человек. Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Министерства здравоохранения, отмечает УНН со ссылкой также на издание El Pais.

Общее количество инфицированных коронавирусом — достигло более 209 тысяч человек в том числе за последние сутки обнаружили 1 831 новый случай инфицирования. Стоит отметить, что в Испании начали уточнять количество случаев COVID-19 с помощью ПЦР-тестов.

С начала эпидемии умерли 23 521 человек (в том числе за сутки — 331, показатель снизился по сравнению с прошлыми днями), а 100 875 полностью выздоровели. Количество людей, находящихся на интенсивной терапии МЗ Испании перестал публиковать, поскольку не все автономные общины сообщили одинаковые цифры.

Наибольшее количество инфицированных — в Мадриде (59,4 тысяч человек) и Каталонии (47,7 тысяч). Много инфицированных также в Стране Басков, Андалусии, Кастилии-Леон, Кастилии-Ла-Манча, Валенсии. Меньше всего — в африканских городах Сеута (100 случаев) и Мелилья (110 случаев).

Министр здравоохранения королевства Сальвадор Илла заявил ранее, как передавало мадридское издание La Razon, что на территории Испании прошел пик COVID-19. Он также подчеркнул, что рост числа пациентов, котораые выздоровели, составил 6 процентов, а также тот факт, что число смертей возросло лишь на 3%.

“Это данные, которые позволяют нам подтвердить, что мы уже прошли первую фазу эпидемии, достигнув пика”, — подчеркнул он, поблагодарив испанских граждан за соблюдение мер ограничения.

Также, группа ученых из Института здравоохранения Карлоса III в Мадриде считает, как передавало El Pais, что коронавирус нового типа мог циркулировать по территории Испании уже в середине февраля. Как считает вирусолог Хосе Алька, “в Испании не было одного “нулевого пациента”. “Согласно информации, которая есть на сегодня, мы считаем, что (вирус) попал в Испанию как минимум 15 различными путями”, — добавил генетик Фернандо Гонсалес Канделас.

Статистика Министерства здравоохранения Испании, по состоянию на 27 апреля:

Datos sobre # COVID19 en España, desde el primer caso inicial, actualizados a hoy lunes 27 de abril:



Confirmados por PCR 209.465

Fallecidos 23.521

Curados 100.875



Información por CC.AA .: https://t.co/TMLFZkFlov



Más info⤵ https://t.co/GH8nqIFQ4l #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/VWWXWonwt1 — Salud Pública (@SaludPublicaEs) April 27, 2020

Брифинг касательно ситуации с COVID-19 в Испании:

Полевой госпиталь IFEMA в Мадриде: