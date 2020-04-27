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Директора ГП будут судить из-за 100 тыс. долл. взятки детективу НАБУ

Директора ГП будут судить из-за 100 тыс. долл. взятки детективу НАБУ

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Харьковской области стороне защиты открыто материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд в отношении директора лесхоза за то, что пытался дать взятку в 100 000 долларов детективу НАБУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"НАБУ и САП завершили расследование в отношении директора одного из государственных предприятий Харьковской области, уличенного "на горячем" во время предоставления 100 тыс. долларов США неправомерной выгоды детективу НАБУ. 24 апреля 2020 года стороне защиты открыто материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. Действия подозреваемого квалифицированы по ч.3 ст.369 УК Украины", - сказано в сообщении.

Следствие установило, что руководитель лесхоза предложил детективу Национального бюро неправомерную выгоду за решение вопроса о закрытии уголовного производства, в рамках которого расследуют противоправное отчуждение значительных объемов неучтенной древесины и продажу лесоматериалов по заниженным ценам в пользу частных компаний, подконтрольных главе государственного предприятия.

Отмечается, что 30 октября 2019-го руководителя лесхоза задержали "на горячем". 31 октября ему сообщено о подозрении.

Напомним, в Харьковской област будут судить 8 должностных лиц лесхоза, которые подозреваются в служебной халатности, приведшей к убыткам в 98 млн гривен.

Источник: УНН
Теги: взятка, НАБУ, Харьков и Харьковская область
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