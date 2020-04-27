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В Киевской области коронавирус подтвердили в 570 человек: за сутки умер 42-летний мужчина

В Киевской области коронавирус подтвердили в 570 человек: за сутки умер 42-летний мужчина

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Киевской области коронавирусную болезнь подтвердили у 570 человек, выписаны 57 человек. Об этом на брифинге сообщил временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передает корреспондент УНН.

"На 570 заболевших имеем уже 57 тех, кто выздоровели", - сказал Володин.

По его словам, из них в Киево-Святошинском районе 22 человека, Обуховский район - 10, город Обухов, Козин, город Украинка, город Бровары - 4 человека, по два человека в Бориспольском районе, в городах Белая Церковь, Борисполь, Буча, город Вышгород, по одному в городе Фурсы, село Иванковичи, Мостыще, Стещино и в пгт Ворзив, Коцюбинское и Ставище.

"За сутки из-за коронавируса в области не стало еще одного человека. Это мужчина 42 лет из города Украинка Обуховского района. Всего имеем 13 умерших с начала эпидемии. Среди заболевших 48 детей и 37 медработников", - сказал глава ОГА.

Напомним, на прошлой неделе в общежитии города Вишневое Киевской области у 78 человек подтвердили COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Украина, Киевская область, Коронавирус, Сохраняйте спокойствие!
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