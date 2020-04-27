Вятрович пообещал завтра прийти на допрос в ГБР

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Народный депутат Украины Владимир Вятрович пообещал завтра явиться на допрос в Государственное бюро расследований по делу об организации международного форума к 85-й годовщине Голодомора. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.

"Завтра, 28 апреля, иду на допрос в ГБР в деле международного форума памяти Голодомора. В 10:30 перед входом в помещение Государственного бюро расследований сделаю заявление по этому поводу допроса", - написал Вятрович.

По его словам, ГБР квалифицирует организацию международного форума "Украина помнит, мир признает" к 85-й годовщине Голодомора в 2018 году как "злоупотребление служебным положением", угрожая ему 5-8 годами тюрьмы.

"Это абсурдное дело - составная давления против людей, которые системно отстаивают украинские национальные интересы Украины и противодействуют "русскому миру". Своеобразная реакция на 15 лет моей работы по открытию правды о геноциде украинцев, рассекречивание архивов КГБ, национальное и мировое признание преступного характера Голодомора", - подчеркнул нардеп.

Напомним, народные депутаты от "Европейской солидарности", среди которых Ирина Геращенко, Ахтем Чийгоз, Владимир Вятрович, и бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк готовы взять на поруки экс-нардепа Татьяну Чорновол, подозреваемую по делу о поджоге партийного офиса в центре Киев и смерти человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдана.