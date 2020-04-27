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В Киевской области сменили руководство департамента здравоохранения

В Киевской области сменили руководство департамента здравоохранения

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Киевской области было принято решение о смене руководства областного департамента здравоохранения. Об этом на брифинге в пятницу сообщил временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передает корреспондент УНН.

"Сообщаю что 24 апреля, в пятницу принято решение о смене руководства областного департамента здравоохранения. Это решение принято по ряду недоработок в текущей деятельности департамента, в том числе затягивание с закупками для медицинских нужд за счет областного бюджета, в том числе средств индивидуальной защиты", - сказал Володин.

Он подчеркнул, что проведение закупок и заключение договоров - это исключительный обязанность департамента, как главного распорядителя средств.

"А также отсутствие системной работы с профильными областными учреждениями и комиссиями областного совета, промедление с подготовкой распределения субвенции на учреждения здравоохранения, в том числе для доплат медикам... Также отсутствие эффективной организационно-координационной роли департамента в условиях противодействия распространению коронаируса", - добавил и.о. главы ОГА.

Как сообщалось в УНН, ранее сегодня стало известно, что заместитель главы Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак был уволен с должности.

Источник: УНН
Теги: ОГА, Киевская область, Коронавирус, карантин
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