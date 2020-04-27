В Киевской области завершена проверка в двух общежитиях, где обнаружены больные коронавирусом

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Киевской области завершена проверка санитарно-эпидемиологического состояния еще в двух общежитиях области, где выявлены больные коронавирусом. Об этом на брифинге в пятницу сообщил временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передает корреспондент УНН.

“Завершена проверка санитарно-эпидемиологического состояния еще в двух общежитиях области, где выявлены больные коронавирусом. Поступили результаты ПЦР-тестов 42-х жителей общежития в селе Петропавловское Бориспольского района. Там живет медработник, который заболел коронавирусом. Все результаты отрицательные, то есть люди здоровы”, — сказал Володин.

Отметим, на прошлой неделе Володин заявил, что в Киевской области после вспышки COVID-19 в общежитии в Вишневом проверят ситуацию еще в двух общежитиях, где были зафиксированы случаи заболевания.

“Эпидемиологическая ситуация в общежитии в пгт. Гостомель, где живет больной военнослужащий с семьей. Сам он сейчас находится в больнице. Анализы подтвердили, что его родственники и другие контактные лица также здоровы”, — проинформировал твои председателя ОГА.

Как сообщал УНН, 21 апреля в одном из общежитий города Вишневое зафиксировали массовый случай заболевания COVID-19. Тогда было известно, что заболело 37 человек. По состоянию на пятницу, 24 апреля, по словам и.о. председателя ОГА, заболевших 78.