Арахамия не исключает, что в четверг ВР рассмотрит назначение Саакашвили на должность вице-премьера

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает того, что в четверг на внеочередном заседании Верховная Рада Украины рассмотрят вопрос назначения экс-президента Грузии, экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили на должность вице-премьер-министра. Об этом он сообщил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"На этот четверг мы еще не определились с повесткой дня - будет порядок инициирован парламентом, там нет этого вопроса. Но я не исключаю того факта, что по инициативе Офиса Президента может быть добавлен кадровый вопрос, добавлен в повестку внеочередного заседания, которое состоится в четверг", - отметил он.

Кроме того, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук отмечает, что имеет юридические оговорки, при назначении Саакашвили на пост в КМУ.

"В любом случае я убеждена, что Михеил Николозович найдет свое место, и мы действительно будем благодарить его за энергию, которую он готов вкладывать и развивать наше государство. Я считаю, что его место будет лучше и эффективнее именно в Офисе Президента. Нам не хватает коммуникации в треугольнике "Офис Президента - парламент - Кабмин", - добавила она.

Напомним, во фракции "Слуга народа" нет большинства голосов, чтобы проголосовать за назначение экс-президента Грузии, экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили на должность вице-премьер-министра.

Как ранее сообщалось в УНН, бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что получил от Президента Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером по вопросам реформ, добавив, что представит в Верховной Раде свои предложения относительно необходимых изменений, как часть программы нынешнего правительства, и вместе с командой Президента "готов работать со всеми патриотическими силами в парламенте Украины и с другими политическими силами в обществе".