В Украину пытались незаконно ввезти автозапчасти и процессоры на 375 тыс. грн

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В пункте пропуска "Ягодин" на границе с Польшей пограничники совместно с сотрудниками СБУ и таможни помешали трем попыткам незаконно ввезти в Украину товар на 375 тыс. грн под видом кормовых добавок для животных и медицинских изделий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"В первом случае пограничники обнаружили 45 единиц автозапчастей к легковушкам среди груза кормовых добавок для животных. "Съедобные" запчасти перевозил гражданин Украины грузовиком DAF. Стоимость незадекларированных деталей составила более 115 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Также другую партию автозапчастей незаконным способом пытался провезти наш соотечественник микроавтобусом Renault. В представленных водителем товарно-сопроводительных документах было указано "медицинские изделия", а на самом деле в машине находилось 92 единицы автозапчастей стоимостью 140 тысяч гривен.

"Кроме того, при осмотре грузовика MAN, правоохранители обнаружили компьютерные комплектующие. 57 процессоров к персональным компьютерам (бывшие в употреблении) водитель перевозил в кабине тягача. Этот товар оценен на сумму около 120 тысяч гривен", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что во всех случаях товар изъят в установленном порядке и передан компетентным органам.

Напомним, пограничники обнаружили в Харьковской области 13 тыс. пачек российских сигарет.