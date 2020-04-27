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Суд рассмотрит апелляцию об отказе арестовать Микитася 30 апреля

Суд рассмотрит апелляцию об отказе арестовать Микитася 30 апреля

Максим Микитась

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда назначила на 30 апреля рассмотрение апелляционной жалобы об отказе в применении к экс-президенту "Укрбуда" Максима Микитася меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Об этом журналисту УНН сообщил заведующий сектором взаимодействия со СМИ управления по организационному обеспечению Апелляционной палаты ВАКС Вадим Клищенко.

"Рассмотрение апелляционной жалобы назначили на 30 апреля в 15:00", - сказал Клищенко.

Как сообщалось, 24 апреля суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы на отказ арестовывать Микитася.

Напомним, 20 апреля Высший антикоррупционный суд отказал прокурору САП во взятии под стражу экс-президента "Укрбуда" Максима Микитася, которого обвиняют в злоупотреблениях с квартирами для Нацгвардии.

Как сообщалось, ВАКС применил к экс-президенту "Укрбуда" Максима Микитася мера пресечения в виде залога в 100 млн гривен. Однако Микитась не внес в течение пяти дней залог.

Ранее ВАКС взыскал в доход государства 80 млн грн залога с депутата Украины 8-го созыва Максима Микитася.

Экс-президента корпорации "Укрбуд" подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, апелляция
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