Суд оставил в силе отстранение от должности председателя Черновицкого облсовета Мунтяна

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе решение суда первой инстанции об отстранении председателя Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна, которого подозревают в получении взятки за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса, от занимаемой должности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

“Таким образом, суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты. Срок действия отстранения — до 2 июня 2020 года”, — говорится в сообщении.

Напомним, 2 апреля 2020 года ВАКС еще на два месяца отстранил Мунтяна от должности председателя Черновицкого облсовета.

Также ВАКС продолжил процессуальные обязанности экс-главы Черновицкого облсовета по 3 июня 2020 года.



Как сообщалось, ВАКС избрал меру пресечения в виде залога в более 10 млн грн главе Черновицкого областного совета Ивану Мунтяну, которого подозревают в получении 180 тыс. долларов взятки.