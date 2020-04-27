Регистрация | Вход |
USD: 27,14 0,1304  EUR: 29,33 0,1923 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
понедельник, 27 апреля 2020 16:29
Получить тестовый доступ
Офис Генпрокурора сообщает о ходе расследования дела Гандзюк
Эксклюзивные новости УНН
Психолог дала советы, как родителям помочь своему ребенку во время карантина
Психолог дала советы, как родителям помочь своему ребенку во время карантина
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
6060
Версия для печати

Суд оставил в силе отстранение от должности председателя Черновицкого облсовета Мунтяна

Суд оставил в силе отстранение от должности председателя Черновицкого облсовета Мунтяна

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе решение суда первой инстанции об отстранении председателя Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна, которого подозревают в получении взятки за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса, от занимаемой должности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

“Таким образом, суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты. Срок действия отстранения — до 2 июня 2020 года”, — говорится в сообщении.

Напомним, 2 апреля 2020 года ВАКС еще на два месяца отстранил Мунтяна от должности председателя Черновицкого облсовета.

Также ВАКС продолжил процессуальные обязанности экс-главы Черновицкого облсовета по 3 июня 2020 года.

Как сообщалось, ВАКС избрал меру пресечения в виде залога в более 10 млн грн главе Черновицкого областного совета Ивану Мунтяну, которого подозревают в получении 180 тыс. долларов взятки.

Источник: УНН
Теги: Украина, САП
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.