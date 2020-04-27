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Ермак провел совещание по противодействию распространению COVID-19 в регионах

Ермак провел совещание по противодействию распространению COVID-19 в регионах

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел рабочее совещание по противодействию распространению коронавируса в регионах, речь шла, в частности, о финансировании местных больниц и необходимости продления действия законов по обеспечению преодоления COVID-19 в Украине. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ОПУ.

"Руководитель ОПУ Андрей Ермак во время рабочего совещания обсудил со своими заместителями актуальные вопросы противодействия распространению коронавируса в регионах и лечения имеющихся больных", - говорится в сообщении.

Как указано, на совещании речь шла о финансировании больниц, которые первыми принимают больных с коронавирусом в Кропивницком, обеспечении надбавки к заработной плате социальным работникам в Полтавской области, сохранении дотаций в ряде регионов.

"Также обсуждалась необходимость продления законов по обеспечению преодоления COVID-19 в Украине, срок действия которых заканчивается", - добавили в ОПУ.

Руководитель Офиса Президента также выступил с инициативой создания совета ветеранов, который будет работать как совещательный орган при Офисе Главы государства. По мнению Андрея Ермака, в его состав могут войти участники боевых действий, которые сейчас защищают территориальную целостность и суверенитет Украины, члены их семей, волонтеры, военные и тд. Цель создания - оперативное реагирование на запросы ветеранов и их родных, поддержка в решении насущных вопросов.

Напомним, в Украине зафиксировано уже более 9 тыс. случаев COVID-19, из них 220 летальных.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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