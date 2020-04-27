Боевики обстреляли украинские позиции в зоне ООС, есть раненые

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Незаконные вооруженные формирования нарушили "режим тишины" и обстреляли силы ООС вблизи Пивденного и Крымского, двое военных ранены. Об этом сообщает пресс-центр ООС, информирует УНН.

"Сегодня, 27 апреля, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил. Так, возле населенного пункта Пивденное противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов. В результате обстрела один наш защитник получил осколочное ранение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также обстрелы велись недалеко от населенного пункта Крымское.

"Был ранен еще один украинский герой. Противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы", - сообщили в ООС.

В пресс-служба указали, что воинам оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебные учреждения, а на обстрелы боевиков военные ответили встречным огнем. Потери противника уточняются.

Как сообщалось ранее в УНН, по состоянию 12:30 сегодня, было учтено 1 вражеский обстрел на Луганском направлении.