Регистрация | Вход |
USD: 27,14 0,1304  EUR: 29,33 0,1923 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
понедельник, 27 апреля 2020 16:29
Получить тестовый доступ
Офис Генпрокурора сообщает о ходе расследования дела Гандзюк
Эксклюзивные новости УНН
Психолог дала советы, как родителям помочь своему ребенку во время карантина
Психолог дала советы, как родителям помочь своему ребенку во время карантина
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6735
Версия для печати

Экспертов, которые заявили о внутренних взрывах в Балаклее, отстранили - Арахамия

Экспертов, которые заявили о внутренних взрывах в Балаклее, отстранили - Арахамия

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Экспертов, которые сообщили, что взрывы на складах боеприпасов в Балаклее произошли на территории складов и были подготовлены заранее, отстранили. Об этом во время брифинга сообщил председатель Временной следственной комиссии, лидер фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

“Как только Харьковский научно-исследовательский институт судебных экспертиз имени Бокариуса сказал, что это внутренний взрыв, их отстранили и передали это на Киев. Очень быстро. И после того им фактически не давали рта раскрыть. И только благодаря тому, что сменилась власть, мы их вызвали. Было очень трудно им самим, потому что они помнили давление, которое на них оказывалось. Сначала они не хотели разговаривать”, — отметил он.

Напомним, временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады отчиталась по взрывам на складах боеприпасов. Документ посвящен взрывам в Балаклее, которые произошли в Харьковской области весной 2017 года. Согласно их отчету дело фальсифицирует СБУ.

Ранее сообщалось, что следственная комиссия Верховной Рады Украины, занимающийся расследованием обстоятельств пожаров на пяти складах боеприпасов в период с 2014 по 2018 годы, просит продлить сроки своей работы еще на полгода.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.