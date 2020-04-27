В ВСК назвали подозрительные моменты в следствии по взрывам на складах боеприпасов

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Временная следственная комиссии по вопросам расследования пожара (взрывов) на складах боеприпасов нашла подозрительные моменты в следствии по взрывам на складах боеприпасов. Об этом во время брифинга сообщил глава Временной следственной комиссии, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

"Был отчет аудиторской службы Минобороны, который обнаружил недостаток на много денег. После того, им было предоставлено время на то, чтобы исправить эти недостатки. Каким-то магическим образом за неделю до того, как будет дедлайн по этому устранению недостатков, произошел пожар. Подозрительно ли это выглядит? Да. Была ли в этом какая-то измена? Мы не знаем, это должно делать следствие.

Еще одной подозрительной вещью было проведение учений спецподразделением военной службы правопорядка на этом арсенале. Днем, когда произошел пожар по телефону командиру этого подразделения (позвонили - ред.) для того, чтобы они покинули территорию арсенала как только пожар произошел. Потом они вернулись на этот арсенал. То есть выглядит таким образом, что кто-то позаботился о человеческих жизнях. Является ли это преступлением, или кто-то в этом виноват, должно определять следствие, мы не следственный орган", - отметил Арахамия.

Напомним, Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады отчиталась по взрывам на складах боеприпасов. Документ посвящен взрывам в Балаклее, которые произошли в Харьковской области весной 2017 года. Согласно их отчету дело фальсифицирует СБУ.

Ранее сообщалось, что следственная комиссия Верховной Рады Украины, занимающаяся расследованием обстоятельств пожаров на пяти складах боеприпасов в период с 2014 по 2018 годы, просит продлить сроки своей работы еще на полгода.