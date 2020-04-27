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Шмыгаль объяснил увольнение глав таможни и налоговой

Шмыгаль объяснил увольнение глав таможни и налоговой

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Кабинет министров принял решение об увольнении глав таможенной и налоговой служб Украины, потому что результат их работы оказался крайне неэффективным - Бюджет-2019 показал один из худших показателей по поступлениям за последние годы. Об этом на своей странице в Facebook написал Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

"На последнем заседании Кабинет министров принял решение об увольнении глав Таможенной и Налоговой служб (Максима Нефедова и Сергея Верланова). Правительство приняло такие меры, ведь работа таможни и налоговой - это, прежде всего, вопросы экономической безопасности страны. Здесь не может быть никаких оправданий.

Бюджет-2019 показал один из худших показателей по поступлениям за последние годы. Мы видим, что ситуация в 2020 году не улучшилась, и не только из коронакризиса", - написал Шмыгаль.

В то же время он отметил, что сейчас ситуация требует комплексного подхода, а не просто увольнения топчиновникив. Ведь сама по себе замена руководства мало что меняет, нужно более решительно внедрять институциональные изменения.

"Сейчас Кабинет министров находится в процессе подбора эффективных команд, которые смогут реализовывать эту работу в сложнейший время.

Правительство также поддерживает создание парламентом временной следственной комиссии по проверке информации о возможных злоупотреблениях в налоговой и на таможне за последние годы. Это и есть реальный "аудит государства", который мы готовы проводить вместе с народными депутатами", - рассказал премьер.

Вместе с тем он призвал правоохранительные органы прозрачно провести расследование информации о возможных махинациях в таможенной и налоговой сферах. И поставить точку в этом вопросе.

Напомним, что 24 апреля Кабинет министров Украины освободил от должности председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова, а также председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

Сейчас исполнение обязанностей главы таможни временно возложено на руководителя одного из департаментов ГМС Игоря Муратова, а исполнение обязанностей главы налоговой - на Михаила Титарчука, заместителя главы ГПС. В ближайшие дни будет назначено новых руководителей двух ведомств.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, налоговая служба, ГМС, увольнение, Денис Шмыгаль
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