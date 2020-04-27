Эпидемиолог рассказала об особенностях COVID-19 в Украине

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Украине коронавирусная болезнь у человека может протекать с множеством симптомов или даже бессимптомно. Также характерна потеря обоняния. Об этом в интервью УНН рассказала врач-эпидемиолог Ольга Голубовская.

"Заболевание протекает с множеством различных клинических симптомов, от бессимптомных, бывает легкий респираторный так называемый синдром с небольшим кашлем, без насморка. Что очень характерно - потеря обоняния. Ну как очень характерно, это примерно у 5% людей", - отметила Голубовская.

Также она отметила, если у человека нет других признаков, которые повлекли потерю обоняния, это должно быть расценено, как подозрение на COVID-19.

"А может быть течение болезни с высокой температурой 39-40, которая не снижается в течение двух недель. Сразу хочу предостеречь всех людей - особенностью температуры при этом заболевании является то, что больные ее легко переносят и сбивать ее нельзя, даже если она 39 - нельзя, пусть больного лихорадит. Чем дольше и чаще мы сбиваем температуру, тем мы продолжаем срок болезни", - добавила Голубовская.

Напомним, в Украине на 9 часов 27 апреля зафиксировано 9009 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 220 летальных.