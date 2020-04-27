Ночь на воскресенье в Киеве оказалась рекордно дождевой

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В ночь на воскресенье, 26 апреля в Киеве зафиксировали рекордное количество осадков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

“По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 26 апреля в Киеве впервые с 1891 года выпало 26 мм осадков, что на 6 мм больше чем это было в 1987 году”, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в большинстве других регионов Киевской области осадков выпало значительно меньше, в частности в Чернобыле лишь 0,1 мм.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды до конца апреля.

Как сообщалось, в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается тушение природных пожаров, на утро 27 апреля до сих пор тлеют пеньки, остатки древесины и торфянике в ячейках пройденных огнем.