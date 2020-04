Кулеба о попытках РФ ослабить санкции: хотелось бы столько усилий для прекращения огня

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что усилия России, приложенные в попытках ослабить санкции, должны быть направлены на прекращение огня. Однако это не так, и украинские военные продолжают гибнуть. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Попытки России ослабить санкции были интенсивными. Хотелось бы, чтобы столько же усилий было приложено для достижения стабильного прекращения огня на Донбассе. Но это по-прежнему не так", - написал Кулеба.

Он отметил, что только на прошлой неделе 10 украинских военных были ранены, а один убит в бою.

Напомним, что 22 апреля РФ вынесла на утверждение Генассамблеи ООН новый документ резолюции, который должен был способствовать ослаблению санкций. Однако Украина, как и в начале апреля, прервала так называемую "процедуру умолчания" и заблокировала эту инициативу.

Ранее, 3 апреля, Украина уже блокировала предварительную попытку России провести в Генеральной ассамблее ООН резолюцию, которая создала бы условия для ослабления санкций.

#TheWarGrindsOn

Russia's attempts to weaken sanctions have been intense. I wish the same amount of effort was applied to achieve a lasting ceasefire in the Donbas. It is still not there.



Last week, 10 Ukrainian military wounded, 1 killed in action. His photo & short bio below