Медслужбы США указали на 6 новых симптомов коронавируса

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Представители федеральных органов здравоохранения назвали новые потенциальные симптомы заболевания, передаёт УНН со ссылкой на “Голос Америки”.

Так, по их словам, озноб, регулярный тремор с ознобом, мышечная или головная боль, першение в горле, а также потеря обоняния или вкуса могут быть признаками коронавирусной инфекции.

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний ранее называли в качестве возможных симптомов COVID-19 лихорадку, нехватку воздуха и кашель.

Эксперты предостерегают от поспешного перезапуска экономики, и многие губернаторы заявляют о принятии мер по обеспечению безопасности населения.

Как сообщал УНН, министр финансов США Стивен Мнучин ранее заявил что по его прогнозам, американская экономика, которая понесла серьезные потери из-за пандемии коронавируса, “выздоровеет” уже этим летом-в начале осени.