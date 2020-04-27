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Коронавирус в Черкасской области подтвержден уже в 267 человек

Коронавирус в Черкасской области подтвержден уже в 267 человек

КИЕВ. 27 апреля. УНН. По состоянию на 27 апреля, в Черкасской области зарегистрировано 267 инфицированных короновирусом человек. Об этом сообщает Черкасский областной лабораторный центр Минздрава Украины, передает УНН.

"По результатам ежедневного мониторинга COVID-19 сообщаем, что в области зарегистрировано 267 случаев коронавирусной инфекции, четверо больных умерло и 55 выздоровели. Заболевания зарегистрированы на 17 админтерриториях: в городах Черкассы, Cмила, Умань; в Золотоношском, Городищенском, Каменском, Лисянском, Каневском, Смелянском, Маньковском, Черкасском, Уманском, Катеринопольском, Корсунь-Шевченковском, Чернобаевском, Шполянском и Монастырищенском районах", - говорится в сообщении.

Сообщается, что за сутки было исследовано 309 образцов биоматериала от больных с подозрением на коронавирусную инфекцию, с диагнозом - "пневмония", а также контактные лица, общавшиеся с больными с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.

Напомним, Черкасская область признана лучшим регионом по уровню обеспеченности медиков средствами индивидуальной защиты. За неполный месяц "Спільнодія Черкащини" - платформа сотрудничества власти, бизнеса и черкасчан - привлекла около 20 млн грн средств от благотворителей, из которых 14 млн грн - взнос Юрия Косюка, владельца крупнейшего производителя курятины в Украине, компании МХП ("Наша Ряба"), чьи мощности расположены на территории региона.

Помощь за это время получило более 40 медучреждений - от крупных больниц до сельских ФАПов. На средства защиты медиков и тесты потрачено уже 18 млн грн.

Источник: УНН
Теги: Черкассы и Черкасская область, Коронавирус, карантин
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