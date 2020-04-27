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В Париже возобновляют работы по восстановлению Нотр-Дама

В Париже возобновляют работы по восстановлению Нотр-Дама

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В понедельник во французской столице Париже начались работы по восстановлению строительной площадки в поврежденном пожаром Соборе Парижской Богоматери, передает УНН со ссылкой на Associated Press.

Так, работы над собором были остановлены в середине марта, когда Франция ввела строгие ограничения в связи со вспышкой коронавирусной инфекции.

В понедельник рабочие начали перестраивать стройплощадку, чтобы сделать ее защищенным от вируса, сообщил чиновник из государственного агентства, который курировал проект.

Настоятель Нотр-Дама Патрик Шове сообщил журналистам, что эти работы включают в себя перестановку душевых и гардеробных, чтобы увеличить расстояние между работниками, и установку места, где можно поесть, потому что все рестораны во Франции пока закрыты.

Он сказал, что рабочие останутся в соседних свободных гостиницах, поэтому им не придется пользоваться общественным транспортом.

Саму работу по восстановлению и очистке планируется начать постепенно восстанавливать на следующей неделе.

Как сообщал УНН, пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля прошлого года, огонь удалось полностью потушить только утром следующего дня. По предварительным данным, возгорание произошло в районе шпиля храма. Пламя полностью уничтожило деревянную крышу и шпиль, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах. Часть шпиля догорала уже на полу собора.

Источник: УНН
Теги: Франция, Нотр-Дам
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