Джонсон о возвращении к работе после выздоровления от COVID-19: Британия станет сильнее, чем прежде

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон впервые появился на публике после того, как излечился от COVID-19, пишет УНН со ссылкой на его обращение к нации.

Он выступил с обращением к нации перед своей резиденцией на Даунинг-стрит в Лондоне, в котором отметил, что сохраняется высокий риск второй вспышки коронавируса, если снять карантинные ограничения слишком быстро.

Джонсон произнес краткую речь, поблагодарив главу МИД Доминика Рааба, исполнявшего обязанности премьера, а также призвав всех жителей страны продемонстрировать такие же оптимизм и энергию, как ветеран Второй мировой войны капитан Том Мур, собирающий пожертвования для британской Национальной службы здравоохранения (NHS).

“Вместе мы победим, мы пройдем через это быстрее, и Великобритания станет сильнее, чем когда-либо прежде”, — сказал он.

По словам Джонсона, Британия, по всей видимости, преодолела пик эпидемии — в последние дни число госпитализированных пациентов с коронавирусом уменьшается. В то же время пока еще рано снимать карантин и другие ограничения. Британский премьер пообещал разработать план по постепенному ослаблению ограничений, призвав оппозицию к консультациям.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса — в Британии зарегистрированны 154 037 случаев COVID-19, 20 732 из которых — летальные.

Обращение британского премьера к нации, 27 апреля 2020 года: