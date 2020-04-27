Макрона подтвердил, что планирует посетить Украину

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Президент Французской Республики Эммануель Макрон подтвердил намерение посетить Украину как только закончится эпидемия коронавируса. Об этом стало известно во время телефонного разговора Президента Украины Владимира Зеленского с Макроном, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.

Так, стороны отметили обоюдный интерес к восстановлению динамики двустороннего сотрудничества после нормализации эпидемической ситуации.

Зеленский напомнил Эммануелю Макрону о приглашении посетить Украину: “Знаю, что вы хотели посетить Украину. Буду рад приветствовать вас, как только закончится эпидемия коронавируса и как только этот визит станет возможным”.

В ОП также сообщили, что Эммануель Макрон подтвердил свое намерение посетить Украину.

Президент Украины также отметил важность дальнейшей макрофинансовой поддержки Украины со стороны ЕС и выразил надежду относительно быстрого принятия на уровне Евросоюза решение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи объемом 1,2 мрлд евро для преодоления последствий пандемии COVID-19.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эммануелем Макроном. Собеседники обсудили ситуацию в обеих странах в связи с пандемией коронавируса, а также готовность Украины к сотрудничеству с МВФ.