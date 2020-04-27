В Донецкой области женщина в гараже обнаружила мину

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Донецкой области женщина обнаружила в своем недавно приобретенном гараже мину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

“На линию 102 позвонила мариупольчанка и сообщила об опасной находке в своем гараже. На месте происшествия работали сотрудники патрульной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники. Обнаруженную в помещении мину правоохранители изъяли для дальнейшей утилизации”, — говорится в сообщении.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 263 “Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами” Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства попадания боеприпаса в гаражное помещение и его владельцах.

Напомним, в Волновахском районе Донецкой области правоохранители обнаружили большой арсенал с тысячами различных боеприпасов.