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В Донецкой области женщина в гараже обнаружила мину

В Донецкой области женщина в гараже обнаружила мину

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Донецкой области женщина обнаружила в своем недавно приобретенном гараже мину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

“На линию 102 позвонила мариупольчанка и сообщила об опасной находке в своем гараже. На месте происшествия работали сотрудники патрульной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники. Обнаруженную в помещении мину правоохранители изъяли для дальнейшей утилизации”, — говорится в сообщении.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 263 “Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами” Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства попадания боеприпаса в гаражное помещение и его владельцах.

Напомним, в Волновахском районе Донецкой области правоохранители обнаружили большой арсенал с тысячами различных боеприпасов.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, Украина, полиция
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