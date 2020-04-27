В Житомирской области ликвидировали еще один очаг пожара в лесу

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Житомирской области сегодня ликвидировали еще один очаг пожара лесной подстилки - вблизи села Нагоряны на территории Нагорнянського лесничества, а накануне ликвидировано самый большой очаг пожара в Овручском районе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украны.

"27 апреля ликвидирован пожар лесной подстилки вблизи села Нагоряны на территории Нагорнянського лесничества", - сообщили в ведомстве.

За прошедшие сутки, 26 апреля, как указано, ликвидировано самый большой очаг пожара в Овручском районе (Выступовичи - Жолудивка), продолжаются работы на трех локализованных очагах (Острова, Можары, Першотравневое).

Также указано, что в Олевском районе ликвидировано один очаг пожара (Жовтневое, 24 апреля), осуществляются меры по ликвидации четырех локализованных очагов (Замысловичи, Перга, Озеряны, Пояски).

К работам в Олевском и Овручском районах привлечено более 500 человек и 95 ед. техники (от ГСЧС 60 человек и 15 ед. техники).

Напомним, на утро 27 апреля сообщалось, что пожарные локализовали пожар вблизи села в Житомирской области.