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Пандемия коронавируса: Китай отказался вывозить своих граждан из России, инфицированных COVID-19

Пандемия коронавируса: Китай отказался вывозить своих граждан из России, инфицированных COVID-19

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Китайская государственная авиакомпания Air China откажется вывозить рейсом Москва-Пекин заразившихся коронавирусом китайцев: на борт будут пускать только пассажиров с отрицательным результатом теста на SARS-CoV-2. Об этом сообщается в Twitter государственного китайского издания Global Times, пишет УНН.

Отмечается, что тест при этом должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до вылета. Такая политика авиакомпании вступит в силу с мая этого года. Речь идет только о гражданах КНР: иностранцам запрещено въезжать в Китай уже с конца марта.

Ранее 27 апреля стало известно, что по числу зараженных Россия обогнала Китай.

20 апреля сообщалось, что китайские власти забеспокоились из-за инфицированных, прибывающих из России: предполагается, что ввезенные случаи заражения могут спровоцировать новую вспышку болезни.

По данным на 27 апреля, в России зафиксировано 6 198 новых случаев заражения в 85 регионах, общее число инфицированных по всей стране составляет 87 147. За последние сутки зафиксировано 50 летальных исходов, полностью выздоровели 579 человек. За весь период зарегистрировано 794 смерти, 7 346 человек вылечились.

Источник: УНН
Теги: Россия, Китай, Коронавирус
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