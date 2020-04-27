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В Госагентстве по управлению зоной отчуждения обнаружили схему по премированию чиновников

В Госагентстве по управлению зоной отчуждения обнаружили схему по премированию чиновников

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Службы безопасности Украины разоблачили коррупционный механизм при начислении премий руководителям государственных предприятий, входящих в сферу управления "Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения". Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует УНН.

"Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица госпредприятий предложили главе агентства начислять им ежеквартальные премии в размере до 500 тысяч гривен, 50% из которых обещали передавать ей. Глава сразу сообщила об коррупционном предложении в Службу безопасности Украины и помогла разоблачить злоумышленников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники СБУ, в частности, задокументировали факт передачи директором одного из госпредприятий голове агентства 210 тысяч гривен за начисление ему премии в размере более 430 тысяч гривен.

"В рамках досудебного расследования уголовного производства по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины директору госпредприятия сообщено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия для установления других возможных коррупционных фактов, а также законности начисления премий чиновникам государственных предприятий, входящих в управление "Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения", - сообщает пресс-служба.

Также указывается, что операция проводилась совместно с Национальным антикоррупционным бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как сообщалось ранее в УНН, процесс ликвидации не мешает ГАСК собирать "коррупционную дань" с застройщиков - СМИ.

Источник: УНН
Теги: СБУ, коррупция, премии, зона отчуждения
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