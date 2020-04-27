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Убийство Гандзюк: прокуратура может ходатайствовать об изменении подследственности

Убийство Гандзюк: прокуратура может ходатайствовать об изменении подследственности

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Офис Генерального прокурора возможно будет ходатайствовать об изменении подследственности по делу об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк по подозрению главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и Алексея Москаленко (Левина). Об этом заявил заместитель начальника Департамента надзора за специальными органами правопорядка ОГПУ Роман Романчук во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Согласно уголовно-процессуального кодекса это территория места совершения преступления, однако перед направлением в суд возможно мы будем ходатайствовать об изменении подследственности учитывая исключения обстоятельств", - сказал Романчук отвечая на вопрос, какой суд будет рассматривать производство.

Также он отметил, что если изменят подследственность, то Верховный суд будет решать, какой суд будет рассматривать дело.

Напомним, Офис Генерального прокурора завершил расследование по делу об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк по подозрению главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и Алексея Москаленко (Левина).

Как сообщалось, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что все материалы по делу Екатерины Гандзюк готовы, сотрудники СБУ профессионально сделали свою работу и собрали доказательную базу, которая позволит четко довести позицию обвинения в суде. Надеюсь, что это дело будет рассмотрено в первую очередь.

По версии следствия, Мангер подозревается в том, что по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, которые привели к ее смерти. Мангер и Левин подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.

Источник: УНН
Теги: Офис Генпрокурора, убийство, Украина, Екатерина Гандзюк
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