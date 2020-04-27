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Украина в борьбе с коронавирусом использует те же методы, что и весь мир - эпидемиолог

Украина в борьбе с коронавирусом использует те же методы, что и весь мир - эпидемиолог

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Украина в борьбе с коронавирусом использует те же методы, что и во всем мире. Однако, протоколы лечения несколько отличаются. Об этом в интервью УНН рассказала врач-эпидемиолог Ольга Голубовская.

Отвечая на вопрос, можно ли сказать, что Украина вмонтирована в международную систему борьбы с коронавируса, а что рассказывают международные партнеры, Голубовская ответила:

"Повторяю, что мы прописали в протоколах лечения все те методы, которыми пользуются во всем мире, с небольшими нюансами. Понимаете, во всем мире все методы лечения основаны на мнении экспертов. Мы не можем получить на сегодняшний день таких доказательств, как мы привыкли. Мы их получим через полтора-два года".

Также она отметила, что на сегодняшний день уже изучено основное влияние коронавируса на организм человека.

"В чем особенность влияния этого вируса на организм человека? В первую неделю заболевания роль играет сам микроорганизм, он цепляется к определенным клеткам, начинает там размножаться и вызывает легкий инфекционный процесс, который характерен для многих респираторных заболеваний... А вот потом начинается ответ организма на внедрение этого вируса, начинается цитатинова буря, это основное, что поражает легкие", - отметила Голубовская.

Как сообщила УНН врач-эпидемиолог, в Украине коронавирусная болезнь у человека может протекать с множеством симптомов или даже бессимптомно. Также характерна потеря обоняния.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус, Сохраняйте спокойствие!
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