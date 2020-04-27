Регистрация | Вход |
USD: 27,14 0,1304  EUR: 29,33 0,1923 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
понедельник, 27 апреля 2020 18:11
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Психолог дала советы, как родителям помочь своему ребенку во время карантина
Психолог дала советы, как родителям помочь своему ребенку во время карантина
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5880
Версия для печати

В Раде зарегистрировали правительственный законопроект по амнистии осужденных в условиях эпидемии COVID-19

В Раде зарегистрировали правительственный законопроект по амнистии осужденных в условиях эпидемии COVID-19

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрировали два правительственных законопроекта, в частности, №3397 об амнистии осужденных в условиях эпидемии коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВР.

Так, Кабинет министров Украины подал в ВР законопроект №3397 об амнистии осужденных (по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2), а также проект закона №3396 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения возникновению и распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, в учреждениях исполнения наказаний и местах предварительного заключения.

Сейчас тексты законопроектов отсутствуют.

Напомним, как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, Кабинет министров Украины впервые с 2016 года представляет в Верховную Раду законопроект об амнистии почти для 2 тысяч человек.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, амнистия, законопроект
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.