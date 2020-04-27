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В Госспецсвязи за неделю зафиксировали 17 DDoS-атак и около 2,9 тыс. киберинцидентов

В Госспецсвязи за неделю зафиксировали 17 DDoS-атак и около 2,9 тыс. киберинцидентов

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Команда CERT-UA Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в период с 18 по 24 апреля зарегистрировала 2882 киберинцидента. В частности, среди них были и DDoS-атаки на сайты Офиса Президента Украины и ГБР. Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи, передает УНН.

"В рамках взаимодействия с центрами реагирования на компьютерные инциденты, участие в международном сотрудничестве в сфере реагирования на компьютерные угрозы, команда CERT-UA Госспецсвязи в период с 18 по 24 апреля зарегистрировала 2882 киберинцидента. Обработано 2878 инцидентов (в доменных зонах uagov - 5, uacom - 2873, fgov - 0, fcom - 0, из них запросов иностранных CERT - 2867)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение указанного периода были усилены меры безопасности и предоставлены рекомендации по работе 22 сайтов органов государственной власти - сайта Луганской ОГА, Госспецсвязи, МВД, НАБУ, КМУ, Мининфраструктуры, ГФС.

"Зафиксировано 17 фактов DDoS-атак (в том числе на сайты Офиса Президента Украины, ГБР, Госспецсвязи)", - сообщили в службе.

Также отмечается, что система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры зафиксировала 10761 подозрительное событие.

Среди них - попытки похищения информации - 9, сетевое сканирование - 2803, выявление сетевого трояна - 1574, Web-атаки - 458, выявление нестандартных протоколов или событий - 4344, попытки получения прав администратора - 1531, попытки получения прав пользователя - 42.

Как сообщалось в УНН, в Госспецсвязи зафиксировали в начале апреля более 1 тыс. DDoS-атак и киберинцидентов.

Источник: УНН
Теги: связь, киберугроза
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