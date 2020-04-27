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С начала карантина в Украине зарегистрировано более 120 тысяч безработных

С начала карантина в Украине зарегистрировано более 120 тысяч безработных

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Украине с начала карантина в службе занятости зарегистрировалось более 120 тысяч безработных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственного центра занятости.

"По состоянию на 27 апреля 2020 года, количество безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, составляет 431 900 человек, что почти на 119 тысяч, или на 38% больше, чем на эту же дату прошлого года (по состоянию на 27 апреля 2019 года количество безработных составляло 313 тысяч). С начала карантина, то есть начиная с 12 марта в службе занятости зарегистрировалось 127,4 тыс. безработных", - говорится в сообщении.

Напомним, правительство работает над созданием новых рабочих мест, необходимых после завершения карантина.

Источник: УНН
Теги: Украина, статистика, безработные, карантин, работа
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