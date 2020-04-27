МЗ: каждый 5-й больной COVID-19 в Украине - медик

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Украине на сегодня мажет 20% от всех, кто имеет коронавирусное заболевания — это медицинские работники. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины, пишет УНН.

“По состоянию на 27 апреля в Украине COVID-19 подтверждена в 1749-ти медработников, что составляет 19,4% от всех подтвержденных случаев. То есть, фактически каждый 5-й инфицированный в Украине — работник медучреждения”, — говорится в сообщении.

Так, по данным ЦОЗ, среди причин, обусловливающих распространение заболевания среди медработников, могут быть:

— отсутствие четкого плана действий медицинского учреждения, нарушения определенного маршрута пациента и стандартов ведения пациентов;

— неправильное пользование средствами индивидуальной защиты (СИЗ), их хранения и утилизации;

— недостаточное обеспечение медперсонала необходимыми СИЗ.

В то же время в ЦОС подчеркивают, что обеспечение больницы средствами индивидуальной защиты осуществляется органами местного самоуправления и за счет централизованных закупок или благотворительной/гуманитарной помощи с учетом потребности, которую формирует руководство лечебного учреждения.

Однако, если учреждения не имеют четкого плана консультирования населения, оказания экстренной медицинской помощи, транспортировки, госпитализации и уходу за пациентами с подозрением или подтвержденным COVID-19, необходимость в СИЗ значительно возрастает, а эффективность их использования снижается.

Разработка и утверждение плана является исключительной компетенцией руководства лечебного учреждения.

Как плвидомляв УНН, в Украине 9:00 27 апреля зафиксировано 9009 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 220 летальных.