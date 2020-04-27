В Офисе Генпрокурора подвели итоги расследования дела об убийстве Гандзюк: детали

КИЕВ. 27 апреля. УНН. За время досудебного расследования по делу об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк по подозрению главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и Алексея Москаленко (Левина), было проведено почти 400 допросов, выполнено более 90 экспертиз и следственных экспериментов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.

"Над завершением расследования работали несколько десятков следователей и прокуроров, оперативников СБУ и других ведомств. За время досудебного расследования было проведено около 400 допросов, около 200 обысков и временных доступов, выполнено более 90 экспертиз и следственных экспериментов, проанализированы десятки тысяч телефонных соединений, к уголовной ответственности уже привлечены 8 человек. Сотни часов провели прокуроры в судах, неоднократно доказывая законность каждой своего действия и решения, объясняя почему считают причастными то или иное лицо", - говорится в сообщении.

Напомним, Офис Генерального прокурора завершил расследование по делу об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк по подозрению главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и Алексея Москаленко (Левина).

Как сообщалось в УНН, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что все материалы по делу Екатерины Гандзюк готовы, сотрудники СБУ профессионально сделали свою работу и собрали доказательную базу, которая позволит четко довести позицию обвинения в суде. Надеюсь, что это дело будет рассмотрено в первую очередь.

По версии следствия, Мангер подозревается в том, что по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, которые привели к ее смерти. Мангер и Левин подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.