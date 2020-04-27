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"Всеукраинская школа онлайн" начинает трансляцию уроков для начальных классов

"Всеукраинская школа онлайн" начинает трансляцию уроков для начальных классов

КИЕВ. 27 апреля. УНН. “Всеукраинская школа онлайн” начинает трансляцию уроков для школьников 1-4 классов с 28 апреля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

“Во вторник, 28 апреля, „Всеукраинская школа онлайн“ начинает трансляцию уроков для школьников 1-4 классов. Уроки будут транслироваться на Youtube МОН и еще четырех телеканалах. Программа рассчитана на пять недель и состоит из четырех предметов: украинского языка, математики, науки и искусства”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что каждый урок будет длиться 15 минут, что является оптимальным для занятий детей этой возрастной категории в формате теле- и онлайн-лекций. Помимо онлайн-версии уроков на Youtube Минобразования, занятия можно будет смотреть и на телеканалах: 1 класс — Пиксель, 2 класс — UA: Первый, 3 класс — UA: Культура и 4 класс — Плюсплюс. Уроки будут транслироваться во вторник и четверг с 9:00 до 10:00.

Также сообщается, что онлайн-версия уроков будет переведена жестовой речью.

Добавим, что Всеукраинская школа онлайн обнародовала расписание на четвёртом неделю занятий для 5-11 классов.

Напомним, что за три недели было опубликовано 545 уроков, а на YouTube их просмотрели 7,1 миллиона раз, чаще всего — восьмиклассники.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минобразования
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