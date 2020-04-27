Министр обороны Украины обсудил с послом Великобритании оборонительную реформу

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Сегодня, 27 апреля, состоялась видеоконференция министра обороны Андрея Тарана с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс. Речь шла о наращивании возможностей Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины и оборонной реформе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В ходе переговоров стороны согласовали приоритеты сотрудничества, особенно, что касается наращивания возможностей Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, поддержание динамики оборонной реформы, а также улучшение качества образования и подготовки в соответствии со стандартами НАТО с использованием потенциала операции "Орбитал", - сообщили в пресс-службе.

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По результатам переговоров определены общие задачи и приоритеты на ближайшую перспективу, добавили в Минобороны.

Как сообщал УНН, за прошлый год оборонные расходы Украины выросли на более чем 9%.