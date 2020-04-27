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Милитаризация оккупированного Крыма способствует распространению COVID-19 - Минреинтеграции

Милитаризация оккупированного Крыма способствует распространению COVID-19 - Минреинтеграции

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Российская милитаризация оккупированного Крыма создает угрозы распространения эпидемии коронавируса. К такому выводу пришло Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы министерства.

"В условиях ухудшения состояния эпидемиологической ситуации и заболеваемости на коронавирус на временно оккупированных Россией территориях АР Крым и г. Севастополь подразделения оккупационного контингента РФ не прекращают активность, создает риски для гражданского населения", - говорится в сообщении.

Отмечается что, в частности, по состоянию на 27 апреля российские оккупационные администрации в Крыму и Севастополе обнародовали следующие сведения о заболеваемости на COVID-19:

• в Крыму - 70 подтвержденных случаев (в разных режимах медицинского наблюдения - 1523 человека),
• в Севастополе - 31 (в разных режимах медицинского наблюдения - около 1900 человек).

В то же время оккупационные войска Черноморского флота РФ, других частей и соединений Южного военного округа РФ и силовых органов государства-оккупанта продолжают учебные мероприятия, осуществляют боевую подготовку и хозяйственную деятельность.

"На прошлой неделе только по официальным сообщениям командования оккупационными военными контингентами на территории украинского Крымского полуострова и в прилегающей акватории состоялось 6 заметных учений, в которых приняли участие подразделения РХБЗ, минно-розыскная служба инженерного полка, морская авиация и силы ПВО, отряд кораблей, аварийно спасательный отряд, подразделение морской пехоты и т.д.", - сообщили в министерстве.

В частности, 24 апреля в бухте Казачьей г. Севастополь подразделения ЧФ отрабатывали загрузку бронетехники на большой десантный корабль, было задействовано более 20 БТР-82АМ.

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"На этом фоне во временно оккупированном Севастополе 25 апреля подтверждено заболевание коронавирусом у 5 человек", - сообщили в Минреинтеграции.

Также сообщается, что в оккупированной АР Крым 25 апреля подтверждено 10 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью и еще 7 человек госпитализированы с диагнозом "внебольничная пневмония". Вследствие обнаружения инфекции COVID-19 за последние три дня закрыто на обсервацию:
• Симферопольскую клиническую больницу (бывшая Железнодорожная), внутри заблокировано 28 пациентов и 87 медицинских работников;
• больницу в Курмане (бывш. Красногвардейском), в обсервации 89 медицинских работников и 60 пациентов;
• терапевтическое отделение больницы в Алуште, в обсервации 15 медиков и 2 пациента, и тому подобное.

Под угрозой закрытия из-за обнаружения коронавируса у пациентов и/или персонала также оказались больницы в Белогорске, Саках, "Республиканской детской клинической больнице".

27 апреля подтверждено заболевание у медицинского работника Ислям-Терецькой (бывш. Кировской) центральной районной больницы, в результате чего 26 работников ЦРБ отправлены на самоизоляцию домой.

"Вспышка заболевания в оккупационном военном контингенте, где невозможно соблюсти самоизоляции, может привести к перегрузке не только военных госпиталей, но и обычных больниц, часть из которых уже закрыта из-за коронавируса. Граждане не получат должной помощи, что может привести к тяжелым гуманитарным последствиям. Это абсолютно безответственное отношение Российской Федерации как государства-оккупанта к своим обязанностям. Вместо пропагандистских акций с переброской частей РХБЗ в оккупированную Абхазию, стоило бы при остановить активность оккупационных войск в Крыму. Зато российские власти объявили намерение свозить в Крым больных коронавирусом с Южного военного округа. Крымчане все больше похожи на заложников, на военной базе", - отметили в Минреинтеграции.

Как сообщалось в УНН, в аннексированном Крыму за минувшие сутки зафиксировали 23 человека с подозрением на коронавирус, они были госпитализированы.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, оккупация, аннексия, Коронавирус
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