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В столице будут судить телефонных мошенников, которые обманули киевлян на 1,1 грн

В столице будут судить телефонных мошенников, которые обманули киевлян на 1,1 грн

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Киеве будут судить группу лиц, которые по мошеннической схеме "ваш родственник попал в больницу" завладели денежными средствами пожилых людей в особо крупных размерах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

"Киевской местной прокуратурой № 9 направлен в суд обвинительный акт в отношении группы лиц, которые по мошеннической схеме "ваш родственник попал в больницу" завладели денежными средствами пожилых киевлян в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

Так, в состав преступной группы входило четыре человека, в том числе одна женщина. Все - жители Запорожья.

Сообщается, что жертвами аферистов становились преимущественно пожилые люди. При этом подельники действовали настолько быстро, что пенсионеры, получив по телефону тревожную новость о своих близких, не успевали проверить эту информацию и отдавали свои сбережения.

"Таким образом от неправомерных действий "телефонных мошенников" пострадали 7 жителей столицы, которым нанесен ущерб на 1 млн 100 тыс. гривен", - отметила в прокуратуре.

Добавим, что преступную деятельность мошенников удалось прекратить в декабря 2019 года во время очередной попытки завладеть средствами пенсионера, которые он успел передать одному из участников преступной группы. В дальнейшем в ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены еще трое его сообщников.

Сейчас обвинительный акт по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупных размерах) направлен в Соломенский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

Двое участников преступной группы находятся под стражей.

Ранее УНН писал, что в Киеве будут судить мошенников из-за присвоения квартиры умершей женщины.

Источник: УНН
Теги: суд, Киев, прокуратура, мошенничество
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