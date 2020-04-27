Второй, третий или четвертый этап выхода Украины из карантина могут начаться одновременно - Шмыгаль

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Второй, третий или четвертый этап выхода Украины из карантина могут начаться одновременно, если количество заболевших COVID-19 будет снижаться. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

“Следующие этапы не привязаны к конкретным датам, а их запуск зависит от динамики заболевания. То есть, если Правительство будет видеть, что количество заболевших снижается, то второй, третий или четвертый этап могут начаться одновременно. Не надо будет ждать 10 или 20 дней для запуска очередного этапа. В то же время, если в стране будет наблюдаться значительное увеличение количества заболевших, то карантинные меры могут снова быть усилены”, — написал Шмыгаль.

Шмыгаль сообщил, что каждому министерству и ведомству поручено сформировать детальные разъяснения, при каких условиях должны работать объекты, которые будут открываться.

“Да, Минэкономики и Минздрава уже разработали четкие критерии работы и алгоритмы контроля продовольственных рынков. Это даст возможность этой среды принять решение об открытии более чем 280 рынков по всей Украине. Этот перечень может быть расширен, если и другие рынки смогут обеспечить надлежащие условия работы”, — сообщил Шмыгаль.

Также он отметил, что на отдельных этапах предполагается открытие с ограничениями некоторых заведений. Эти ограничения будем на каждом этапе смягчать. Это касается учебных заведений, кафе, спортивных залов и тому подобное.

Напомним, правительство имеет четкий план выхода из карантина, который состоит из пяти этапов.