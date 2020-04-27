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Кабмин продлил возложение на Нафтогаз спецобязательств по продаже газа

Кабмин продлил возложение на Нафтогаз спецобязательств по продаже газа

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Кабинет министров Украины внес изменения в постановление и продолжил возложение на НАК "Нафтогаз" спецобязанностей по продаже газа для нужд населения и религиозных организаций до 1 июля 2020 года, для производителей тепловой энергии - до 1 мая 2021 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт правительства.

Так, согласно внесенным изменениям в ранее принятое постановления о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа, предусматриваются следующие обязательства на AT НАК "Нафтогаз Украины":

- до 1 июля 2020 года продавать природный газ поставщикам природного газа для нужд бытовых потребителей, религиозных организаций и государственного предприятия Украины "Международный детский центр "Артек".

- до 1 мая 2021 поставлять природный газ производителям тепловой энергии.

Напомним, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что в апреле цена газа для населения снизилась на 15% и продолжит свое падение.

Источник: УНН
Теги: газ, Кабмин, Украина, Нафтогаз, правительство
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