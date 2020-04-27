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В Киеве адвокат пытался пронести в Печерский райсуд взрывоопасный ящик

В Киеве адвокат пытался пронести в Печерский райсуд взрывоопасный ящик

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Сегодня, 27 апреля, сотрудники Службы судебной охраны обнаружили у адвоката, который пытался пройти в Печерский районный суд города Киева, предметы, похожие на взрывоопасные. Мужчина задержан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ССО.

"Во время проведения поверхностного осмотра сотрудники Территориального управления Службы судебной охраны в г. Киеве и Киевской области, осуществляющих охрану Печерского районного суда, обнаружили в личных вещах адвоката К. металлический ящик, содержащий элементы и предметы, похожие на взрывоопасные. В частности, к предметам металлического ящика был прикреплен запал ручной гранаты УЗРГМ", - говорится в сообщении.

Сообщается, что ССО сразу задержала адвоката, а на место происшествия вызвали наряд Национальной полиции и специалистов взрывотехнической службы.

"Как пояснил адвокат К. прибывшим работникам следственно-оперативной группы Нацполиции, он нес этот опасный ящик для демонстрации его во время судебного заседания. Оперативно-следственные действия продолжаются, после их завершения будет принято соответствующее процессуальное решение", - отмечается в сообщении.

Добавляется, что председатель Службы судебной охраны генерал-майор Валерий Бондарь обратился в Совет адвокатов Украины рассмотреть поступок их коллеги и дать ему профессиональную оценку.

Напомним, что в Харькове мужчина подозревается в закладке взрывчатки у входа в торговый центр.

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, взрывы
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