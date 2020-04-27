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Минздрав получил уже около полумиллиона отечественных ПЦР-тестов - Зеленский

Минздрав получил уже около полумиллиона отечественных ПЦР-тестов - Зеленский

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Министерство здравоохранения уже получило около полумиллиона ПЦР-тестов украинского производства и сегодня будет отгружено еще почти 200 тыс. таких тестов. Об этом во время видеообращения сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

"Минздрав уже получило около полумиллиона ПЦР-тестов украинского производства. И сегодня будет отгружено еще почти 200 тыс. таких тестов. По качеству и точности соответствуют мировым стандартам", - сказал Зеленский.

Он также сообщил, что государство усиливает мощность украинских лабораторий, а именно: "Наша цель делать не менее 10 тыс. ПЦР-тестов в сутки".

Также ожидается прибытие из Китая самолетов, доставляющих в Украину средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование.

Как ранее сообщал УНН, Украина планирует увеличить количество ПЦР-тестов на COVID-19 до 8-10 тысяч в сутки.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус, тест-системы, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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