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В госагентстве Зоны отчуждения НАБУ и СБУ провели обыски

В госагентстве Зоны отчуждения НАБУ и СБУ провели обыски

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В помещении Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения представителями Национального антикоррупционного бюро Украины и Служюою безопасности Украины были проведены обыски. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГАЗО.

"Сегодня, 27 апреля, в помещении Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения представителями Национального антикоррупционного бюро Украины с привлечением работников Службы безопасности Украины провдено обыски", - говорится в сообщении.

Сообщается, что правоохранительные органы ознакомились с документами, которые могут быть связаны с возможным совершением правонарушения по статье 369 Уголовного Кодекса Украины одним из бывших руководителей ГАЗО и руководителем государственного предприятия, входящего в сферу управления Агентства.

"Во время обысков в ГАЗО представителям правоохранительных органов были предоставлены копии и оригиналы запрашиваемых документов, которые могут быть связаны с делом", - отмечается в сообщении.

Также председатель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Сергей Калашник заявил, что он всесторонне будет способствовать следствию и предоставлять все документы и информацию, которые помогут беспристрастно рассмотреть ситуацию.

Напомним, в Госагентстве по управлению зоной отчуждения обнаружили схему по премированию чиновников.

Источник: УНН
Теги: обыск, Украина, НАБУ, САП
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