Регистрация | Вход |
USD: 27,14 0,1304  EUR: 29,33 0,1923 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
понедельник, 27 апреля 2020 19:47
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Психолог дала советы, как родителям помочь своему ребенку во время карантина
Психолог дала советы, как родителям помочь своему ребенку во время карантина
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5115
Версия для печати

Зеленский: на этой неделе НБУ презентует ипотеку для населения и кредиты малому бизнесу

Зеленский: на этой неделе НБУ презентует ипотеку для населения и кредиты малому бизнесу

Владимир Зеленский

КИЕВ. 27 апреля. УНН. На этой неделе правительство и Национальный банк Украины должны презентовать две важные программы, а именно ипотеку для населения по ставке около 10%, а также кредиты малому бизнесу по низкой ставке. Об этом во время видеообращения сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

Так, президент отметил, что приветствует решение Национального банка Украины снизить учетную ставку до восьми процентов, ведь это дает банкам возможность снизить ставки по кредитам как для бизнеса, так и для населения.

"Среди прочего, на этой неделе правительство и НБУ должны представить две важные программы. Первая - это ипотека для населения по ставке около 10%.

Вторая - это кредиты малому бизнесу по низкой ставке для выплаты заработных плат своим работникам", - сообщил Зеленский.

Напомним, что правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 8%. Продолжение смягчения монетарной политики имеет цель дальнейшей поддержки экономики в условиях пандемии и карантинных мероприятий.

Источник: УНН
Теги: ипотека, НБУ, Украина, бизнес, кредит, Президент, Владимир Зеленский, Сохраняйте спокойствие!
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.