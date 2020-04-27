Зеленский: на этой неделе НБУ презентует ипотеку для населения и кредиты малому бизнесу

КИЕВ. 27 апреля. УНН. На этой неделе правительство и Национальный банк Украины должны презентовать две важные программы, а именно ипотеку для населения по ставке около 10%, а также кредиты малому бизнесу по низкой ставке. Об этом во время видеообращения сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

Так, президент отметил, что приветствует решение Национального банка Украины снизить учетную ставку до восьми процентов, ведь это дает банкам возможность снизить ставки по кредитам как для бизнеса, так и для населения.

"Среди прочего, на этой неделе правительство и НБУ должны представить две важные программы. Первая - это ипотека для населения по ставке около 10%.

Вторая - это кредиты малому бизнесу по низкой ставке для выплаты заработных плат своим работникам", - сообщил Зеленский.

Напомним, что правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 8%. Продолжение смягчения монетарной политики имеет цель дальнейшей поддержки экономики в условиях пандемии и карантинных мероприятий.