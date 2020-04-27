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Зеленский: продовольственные рынки уже в эту пятницу могут возобновить работу

Зеленский: продовольственные рынки уже в эту пятницу могут возобновить работу

Владимир Зеленский

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Кабинет министров Украины рассмотрит возобновление работы продовольственных рынков уже в эту среду, и если на рынках будут соблюдать все правила безопасности - они могут заработать уже в эту пятницу. Об этом во время видеообращения сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

"Знаю, что важным вопросом является работа продовольственных рынков. На ближайшем заседании в среду правительство рассмотрит возможность их открытия. Я считаю, что при условии соблюдения всех правил безопасности уже в эту пятницу рынки смогут возобновить работу", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что это произойдет только при условии соблюдения всех правил безопасности: "Рабочие места, заработок граждан, в частности малых фермеров, очень являются очень важными. Но жизни и здоровье украинцев - превыше всего".

Напомним, что Кабинет Министров Украины отрабатывает возможность открытия рынков по определенному протоколу соблюдения правил безопасности во время эпидемии COVID-19. Рассмотрение этого вопроса на ближайшем заседании правительства одобрил Президент Украины Владимир Зеленский на традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения эпидемии коронавируса.

Источник: УНН
Теги: Украина, рынок, Президент, карантин, Владимир Зеленский
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