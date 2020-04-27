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Зеленский объяснил, как будет происходить эвакуация украинцев из-за рубежа

Зеленский объяснил, как будет происходить эвакуация украинцев из-за рубежа

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Эвакуация украинцев из-за границы специальными рейсами будет происходить постепенно и контролируемо - в формате до 4 самолетов в сутки. Об этом во время видеообращение сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

Так, все пассажиры, которые вернутся в Украину, будут распределены на две группы.

"Первая - это большинство, которое имеет смартфоны и сможет пройти обязательную самоизоляцию у себя в квартирах благодаря мобильному приложению "Дий дома". Он поможет медикам и нашим полицейским контролировать процесс.

Другая часть граждан - около 10%, которые не имеют смартфонов, пройдут обсервацию в классическом формате - то есть в подготовленных государством локациях", - рассказал Зеленский.

Напомним, что Министерство инфраструктуры Украины в воскресенье, 26 апреля, анонсировало восстановление ряда специальных рейсов в Украину из разных стран мира, чтобы украинцы, которые хотят вернуться домой в условиях пандемии COVID-19, имели такую возможность.

Источник: УНН
Теги: Украина, эвакуация, Коронавирус, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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