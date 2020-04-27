В Мариуполе выясняют обстоятельства заражения 19 медиков COVID-19

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Мариуполе Донецкой области проводится эпидемиологическое расследование из-за заражения коронавирусом 19 работников областной больницы интенсивного лечения. Об этом заявил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

“Вчера поздно вечером (25 апреля — ред.) мы получили результаты ПЦР-тестирования. В Мариуполе (26 апреля — ред.) мы имеем 22 новых случая заражения, среди них 19 медиков областной больницы интенсивного лечения... Случай в Мариуполе пока детально анализируем и уже приняли определенные меры, чтобы локализовать распространение вируса”, — сказал Кириленко.

По словам начальника департамента здравоохранения Донецкой ОГА Владимира Колесника, больница интенсивного лечения не была определена для приема больных COVID-19.

“То, что произошло, это, к сожалению, жизненная ситуация, когда больной ургентный поступает в ургентное отделение, не имея подтвержденного заболевания. Он был прооперирован в отделении, и только на третий день после операции у него повысилась температура, появилась клиническая картина”, — рассказал Колесник.

Колесник отметил, что после того, как у больного обнаружили COVID-19 начали проверять на коронавирус пациентов и работников отделений, в которых он находился.

“Врачи и медицинские сестры остались на карантин в условиях отделения, так как больные продолжают находиться в отделении, они нуждаются в медицинской помощи”, — сказал Колесник.

Напомним, второй, третий или четвертый этап выхода Украины из карантина могут начаться одновременно, если количество заболевших COVID-19 будет снижаться.