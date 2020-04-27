Регистрация | Вход |
USD: 27,14 0,1304  EUR: 29,33 0,1923 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
понедельник, 27 апреля 2020 20:11
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Психолог дала советы, как родителям помочь своему ребенку во время карантина
Психолог дала советы, как родителям помочь своему ребенку во время карантина
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
4080
Версия для печати

В Мариуполе выясняют обстоятельства заражения 19 медиков COVID-19

В Мариуполе выясняют обстоятельства заражения 19 медиков COVID-19

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Мариуполе Донецкой области проводится эпидемиологическое расследование из-за заражения коронавирусом 19 работников областной больницы интенсивного лечения. Об этом заявил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

“Вчера поздно вечером (25 апреля — ред.) мы получили результаты ПЦР-тестирования. В Мариуполе (26 апреля — ред.) мы имеем 22 новых случая заражения, среди них 19 медиков областной больницы интенсивного лечения... Случай в Мариуполе пока детально анализируем и уже приняли определенные меры, чтобы локализовать распространение вируса”, — сказал Кириленко.

По словам начальника департамента здравоохранения Донецкой ОГА Владимира Колесника, больница интенсивного лечения не была определена для приема больных COVID-19.

“То, что произошло, это, к сожалению, жизненная ситуация, когда больной ургентный поступает в ургентное отделение, не имея подтвержденного заболевания. Он был прооперирован в отделении, и только на третий день после операции у него повысилась температура, появилась клиническая картина”, — рассказал Колесник.

Колесник отметил, что после того, как у больного обнаружили COVID-19 начали проверять на коронавирус пациентов и работников отделений, в которых он находился.

“Врачи и медицинские сестры остались на карантин в условиях отделения, так как больные продолжают находиться в отделении, они нуждаются в медицинской помощи”, — сказал Колесник.

Напомним, второй, третий или четвертый этап выхода Украины из карантина могут начаться одновременно, если количество заболевших COVID-19 будет снижаться.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, Мариуполь, Украина, Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.